Italia, Acerbi e Immobile tra i cinque possibili rigoristi: l’elenco

In vista del match contro il Belgio, in casa Italia, si pensa anche ai possibili rigoristi: ci sono Acerbi e Immobile

La sfida contro il Belgio si avvicina sempre più a piccoli passi. In casa Italia non si può non pensare anche ai possibili rigoristi. Ed ecco che, secondo quanto rivelato da Tuttosport, Mancini avrebbe fatto le sue scelte.

Oltre a Jorginho, il rigorista ufficiale, i prescelti dovrebbero essere Bonucci, Berardi e i due laziali Immobile e Acerbi. Occhio però anche a Chiesa e Belotti, sia nel caso di ingresso in campo che se dovessero essere scelti come titolari.