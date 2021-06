Italia Austria, la vittoria “sporca” che ci serviva per avere Fede

Italia Austria è stata la partita della paura e della sofferenza per gli Azzurri: ma è una vittoria “sporca” che lascia segnali positivi

Che fatica questa Italia Austria, non esattamente la partita che avevamo ipotizzato negli ultimi giorni. Che fosse dura e scorbutica si poteva immaginare, che diventasse la serata della paura e della infinita sofferenza no, questo davvero no.

Merito dei ragazzi di Franco Foda, aggressivi e organizzati nel soffocare costantemente con la loro intensità la manovra azzurra. E merito anche del VAR, diciamocelo, che da ieri sera avrà certamente eliminato più di qualche detrattore grazie all’annullamento del gol che ha rispedito in gola le urla e i gesti di scherno di quel pazzerello di Arnautovic.

