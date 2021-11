Italia, Antinelli: «Mondiali? Non voglio pensare che non ce la facciamo»

Il giornalista di Rai Sport, Alessandro Antinelli, è intervenuto in esclusiva per i microfoni di Juventusnews24.com, le sue parole

L’Italia riuscirà a conquistarsi un posto per Qatar 2022? Quali sono i maggiori pericoli per la truppa di Mancini in vista dei play-off di marzo?

«Io penso di sì perché non voglio nemmeno pensare che non ce la facciamo. Abbiamo fatto di tutto per complicarci la vita e adesso ne pagheremo le conseguenze nei playoff. Detto questo, non siamo fuori, al contrario: il problema è degli altri, costretti ad affrontare i campioni d’Europa. La prima la giocheremo in casa con una non testa di serie, la seconda non sappiamo ancora dove potremmo giocarla e contro chi, ma mi devo augurare che non sia il Portogallo. Vedere che in un playoff si affrontano i campioni d’Europa contro i campioni d’Europa precedenti sarebbe oggettivamente atroce per il calcio mondiale. Ma questo è e ci siamo andati a finire non per caso. È sempre una questione di merito: la Svizzera ha fatto quello che doveva, noi no».