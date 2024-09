Israele Italia, la probabile formazione degli Azzurri: la scelta di Spalletti su Zaccagni. Il match è in programma questa sera alle 20.45

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Spalletti avrebbe deciso di puntare sul 3-5-2 per la seconda giornata di Nations League in programma questa sera contro Israele. L’esterno della Lazio Mattia Zaccagni dovrebbe partire nuovamente dalla panchina. Di seguito la probabile formazione

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Bastoni, Buongiorno, Gatti; Udogie, Tonali, Ricci, Frattesi, Cambiaso; Raspadori, Kean. CT: Spalletti.