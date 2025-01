Ismajli Lazio, occhio a lui per la difesa. Dalla Capitale vogliono vincere il braccio di ferro con l’Empoli: il piano

Ismajli Lazio, occhio al centrale albanese per la difesa. Dalla Capitale ci provano: il piano per l’acquisto del giocatore dell’Empoli

Il calciomercato Lazio segue anche Ardian Ismajli, giocatore ritenuto un buon profilo per sistemare la difesa biancoceleste. L’albanese piace per affidabilità, conoscenza del campionato e anche per il prezzo del cartellino contenuto.

Come spiega Il Messaggero, dalla Capitale puntano a vincere questo braccio di ferro con l’Empoli, magari anche aspettando l’estate. Il cartellino del giocatore con i toscani, infatti, scadrà nel giugno 2025.