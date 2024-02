Isaksen a LSC: «Una bellissima notte, abbiamo fatto tutti bene, anche se quell’occasione..»

Isaksen a LSC: «Una bellissima notte, abbiamo fatto tutti bene» Le parole dell’esterno biancoceleste nel post gara

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Gustav Isaksen, ha parlato nel post gara di Lazio Bayern:

«Una bella notte, la squadra ha fatto molto bene, che bella notte! Cinque minuti prima ho avuto una grande occasione, devo segnare, sono molto felice per il rigore, Ciro ha fatto gol. Non so se fosse rosso ma sono contento uguale. Siamo forti, abbiamo fatto tutti bene, speriamo di ripartire bene perché hanno una delle squadre più forti del mondo, tra Kane e Sanè. Abbiamo difeso bene, ordinati, abbiamo avuto molte occasioni. Boato dell’Olimpico al gol di Immobile? Grande atmosfera, mi piace lo stadio, i tifosi sono troppo forti»