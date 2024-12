Isaksen Lazio, il retroscena di mercato: «É stato molto vicino al Napoli»

Torna in auge un retroscena di mercato su Gustav Isaksen dopo il gol vittoria di ieri in Napoli Lazio: è stato vicino ai partenopei nel 2023

Ieri Gustav Isaksen è stato il grande protagonista della vittoria della Lazio contro il Napoli, eppure c’è stato un momento in cui il calciatore è stato vicino ai partenopei. Nel febbraio 2023 infatti il giornalista Raffale Auriemma, vicino alle vicende di casa Napoli aveva rivelato a Tele A che c’era un interesse, conclusosi con un nulla di fatto, per il danese ora in forza ai biancocelesti. Ecco cosa aveva detto in quella circostanza.

RETROSCENA – «Cristiano Giuntoli è interessato a Gustav Tang Isaksen: credetemi, è un vero fuoriclasse. Sa fare tutto e ha più qualità di Matteo Politano. Arriverebbe se partisse Hirving Lozano. Secondo me Lozano sarà ceduto a fine stagione perché guadagna 4.5 milioni di euro a stagione e ha scadenza nel 2024 e certi costi non sono più sostenibili».