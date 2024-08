Isaksen Lazio, il danese ancora ASSENTE a Formello: le ULTIME verso il match con il Frosinone

Isaksen Lazio, il danese non è ancora a disposizione e la sua presenza è in forte dubbio per la gara con il Frosinone

Archiviato il match con l’Hansa Rostock, la Lazio sabato torna in campo per sfidare in amichevole il Frosinone. Per la gara con i ciociari però Baroni dovrà fare a meno di Isaksen, il quale non ha svolto quest’oggi a Formello la seduta mattutina ed è quindi in dubbio la sua presenza per l’amichevole di sabato. Il calciatore ha avuto un affaticamento e le sue condizioni sono da monitorare