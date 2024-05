Isaksen Lazio, il danese non è nei piani di Tudor: ma il giocatore ha espresso la sua VOLONTA’. La situazione intorno al suo futuro

Come scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Isaksen rimane un rebus, da risolvere

in un modo o nell’altro. Da una parte c’è la Lazio, che sul giocatore ha investito in modo importante neanche un anno fa, versando al Midtjylland 12 milioni di euro (più altri 4 di bonus) e facendo firmare al ragazzo un contratto quinquennale.

Dall’altra c’è Tudor, che pur apprezzando le qualità del danese, ritiene che altri profili possano essere più adatti per completare la rosa. Il giocatore in tutto questo sta nel mezzo, tra il desiderio di affermarsi a Roma e la paura di non riuscire a trovare spazio con il tecnico croato. La sua volontà al momento propende più per la prima opzione, vorrebbe giocarsi le sue opportunità a Roma, e, soprattutto, vorrebbe la possibilità di allenarsi sin dal primo giorno di ritiro con il nuovo allenatore.