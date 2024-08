Isaksen, l’esterno della Lazio CONVOCATO dalla Danimarca: è la seconda chiamata in Nazionale – FOTO

Isaksen, l’esterno della Lazio CONVOCATO dalla Danimarca: è la seconda chiamata in Nazionale per il giocatore di Baroni

L’esterno della Lazio Gustav Isaksen è stato convocato dalla Danimarca per la Nations League. Nonostante le ultime prestazioni non brillantissime con la maglia biancoceleste, il CT Morten Wieghorst ha deciso di dargli una possibilità.

🇩🇰 𝐓𝐑𝐔𝐏𝐏𝐄𝐍 🇩🇰 Her er de 23 spillere, der skal sparke Nations League i gang mod Schweiz og Serbien 💪🏼 Husk, du kan købe billetter til de to kampe inde på https://t.co/pIasx4eIhg 🎟️ 📸 @fbbillederdk #ForDanmark pic.twitter.com/XbfWEVMDFX — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) August 27, 2024

Per Isaksen si tratta della seconda chiamata in Nazionale, dopo l’esordio di marzo contro Far Oer.