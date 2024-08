Isaksen Lazio, il suo ADDIO libera il posto ad un NUOVO ACQUISTO in attacco? Le ultime

Isaksen Lazio, dopo l’arrivo di Dia i biancocelesti potrebbero prendere un nuovo esterno in attacco, ma prima va venduto il danese

Come analizzato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo l’arrivo di Dia il reparto d’attacco biancoceleste conterà ben sette uomini. Il calciomercato Lazio potrebbe però decidere di puntare sull’acquisto di un altro esterno, ma serve prima una cessione.

A partire, a quel punto, dovrebbe essere Isaksen, che libererebbe anche un posto in lista per gli over 22. Fabiani, l’altro giorno, ha però smentito una sua possibile partenza.