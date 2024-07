Isaksen Lazio, in bilico il futuro del danese? Il giocatore non ha ancora convinto Baroni. Le ultime sul mercato

In casa Lazio tra i nomi principali in bilico ci sarebbe Isaksen che non convincerebbe Marco Baroni. Il danese era entrato nel possibile scambio con Stengs a giugno, ma è saltato tutto con le società che non hanno trovato l’accordo sul conguaglio da riconoscere e Isaksen rifiutò la destinazione. Come riporta il Corriere dello Sport, il Feyenoord lo vorrebbe ancora ma in prestito.

Per il giocatore, al momento, non ci sarebbero offerte concrete e le riflessioni vanno dalla tecnica alla parte economica con il giocatore che è stato pagato 12 milioni più 4 di bonus. L’ingaggio è contenuto grazie al Decreto Crescita e una sua possibile partenza all’estero produrrebbe un peso.