Isaksen Lazio, è addio? Per Fabiani può rientrare in una trattativa

Gustav Isaksen può partire dopo solo un anno alla Lazio? Per Baroni non è una prima scelta e può sbloccare una trattativa

Gustav Isaksen potrebbe lasciare la Lazio dopo appena un anno? Come riporta Il Messaggero, nelle prossime settimane potrebbe riaprirsi una clamorosa pista a sorpresa: quella che porta a Stengs del Feyenoord, già sondato a maggio e giugno.

Il club di Rotterdam aveva insistito per uno scambio con il calciatore danese: allora il DS Fabiani lo aveva rifiutato, ma possono cambiare ancora gli scenari di mercato anche perchè il calciatore non rappresenta una prima scelta per Baroni. Riflessioni in corso.