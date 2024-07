Ioannidis Lazio, NUOVO NOME se parte Castellanos. Simeone e Dia... SVELATA la situazione centravanti: COSA SUCCEDE

Ioannidis Lazio, nuovo nome per l’attacco se parte Castellanos. Simeone e Dia intanto… SVELATA la situazione in attacco

Stando a quanto rivelato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio starebbe seguendo anche la situazione di Fotis Ioannidis, bomber del Panathinaikos finito in lista per l’attacco in caso di cessione di Castellanos.

Problema principale è la valutazione di 30 milioni di euro, prezzo che aveva fatto desistere anche il Bologna da un possibile affondo. Continua a non scaldarsi ancora, invece, la pista che porterebbe a Simeone (ma non è da scartare del tutto), mentre Dia è congelato ormai già da diverso tempo.