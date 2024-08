Ioannidis Lazio, interesse VIVO. RIVELAZIONE su Baroni: la sua MOSSA non fa uscire dai radar il greco

Ioannidis Lazio, interesse vivo nei confronti del centravanti greco. La rivelazione su Baroni: quella mossa non lo fa uscire dai radar

Come rivelato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, dai radar del calciomercato Lazio non esce il greco Fotis Ioannidis, 24enne centravanti in forza ai connazionali del Panathinaikos.

Questo perchè, al netto della conferma o meno di Castellanos (il Girona sta guardando ora altrove), il neo acquisto Noslin potrebbe essere spostato definitivamente sulla fascia, lasciando quindi un buco in avanti per il vice-Taty. Buco che potrebbe appunto essere colmato dallo stesso Ioannidis.