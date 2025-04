Ioannidis Lazio, ritorno di fiamma per l’attaccante del Panathinaikos. Ecco la richiesta del club di Atene. Le ultimissime

In casa Lazio sarebbe tornato di moda il nome di Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos. Come riporta il Corriere dello Sport, dalla Grecia sono certi del fatto che la Lazio avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per il centravanti greco.

La richiesta del club greco prima era di 30 milioni, oggi è inferiore. Il giocatore oggi ha numeri diversi e anche la valutazione è inferiore: ha segnato 11 gol (5 in campionato) in 40 partite, 9 reti in 4 gare di Conference League. La Lazio sarebbe una reale opportunità. Soprattutto in caso di ingresso in Champions.