Ioannidis Lazio, l’AFFARE si poteva fare a queste condizioni: spunta il RETROSCENA. Gli ultimi aggiornamenti

Il Messaggero, nella sua edizione odierna, riporta un retroscena su Ioannidis, ex obiettivo del calciomercato Lazio prima che i biancocelesti decidessero di puntare forte sull’acquisto del senegalese Dia.

Un’operazione che richiedeva un tesoretto non indifferente dalle cessioni che, però, sono ancora tutte da dover decifrare. Con almeno 20 milioni in più, i capitolini avrebbero potuto puntare sul giocatore greco ma, poi, non ce ne sono state le condizioni.