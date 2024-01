Inzaghi su Basic: «Lo abbiamo voluto fortemente, domani gioca» Le parole del tecnico dei granata

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Genoa, anche di Toma Basic, appena arrivato dalla Lazio:

«E’ pronto per giocare dall’inizio? Quando arriva un calciatore nuovo cerco sempre di capire come sta. Raramente schiero chi è appena arrivato, ma domani giocherà perché è forte e lo abbiamo voluto fortemente. Sono molto contento anche di allenare gente come Pierozzi e Zanoli»