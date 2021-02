Inzaghi presenta la sfida con l’Inter: il post social della Lazio – VIDEO

La Lazio ha pubblicato con un tweet il video della conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia del match contro l’Inter

Ormai ci siamo, mancano solamente poche ore al fischio d’inizio della sfida di San Siro tra Lazio e Inter. Un big match d’alta classifica, che potrebbe risultare decisivo sia per la corsa in Champions sia per la lotta Scudetto. Per questo, Simone Inzaghi ha presentato la gara con parole che mostrano una grande determinazione. Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico biancoceleste si è soffermato sulla consapevolezza e l’umiltà che dovrà avere la squadra questa sera a San Siro.

Con un post sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha dato la disponibilità di riascoltare le parole del tecnico. Ecco le immagini della conferenza stampa di Simone Inzaghi.