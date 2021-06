Inzaghi, le parole alla Curva Nord: «Verrò a salutarvi, accetterò tutto»

Le parole di Simone Inzaghi rivolte alla Curva Nord, nella lunga lettera inviata a tifosi della Lazio tramite il Corriere dello Sport

Simone Inzaghi scrive ai tifosi della Lazio una lunga lettera di commiato. Nelle righe rilasciate sul Corriere dello Sport, l’allenatore ha lanciato un messaggio anche alla Curva Nord. Ecco l’estratto dalla sua lettera.

«Tutto quello che potevo dare l’ho dato, a discapito anche della mia famiglia, della mia salute e delle mie corde vocali. Credetemi, quando uscirò il calendario la prima cosa che farò sarà vedere il giorno in cui tornerà all’Olimpico. E ve lo dico già adesso: verrò sotto la Curva Nord per salutarvi. Non mi interessa se ci saranno fischi o applausi, accetterò qualsiasi cosa. Io ci sarò».