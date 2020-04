Inzaghi, Palermo Lazio e l’esordio del mister – VIDEO

Inzaghi, quattro anni fa l’esordio del mister biancoceleste per la prima volta come allenatore della Lazio

Sono passai esattamente quattro anni da quel Palermo Lazio del 10 aprile del 2016, giorno in cui mister Inzaghi sedeva ufficialmente per la prima volta sulla panchina dei biancocelesti come allenatore.

La società ha voluto ricordare questa giornata con un video postato sui propri canali social.