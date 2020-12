Inzaghi nella storia: adesso faccia a faccia con Lotito per il rinnovo

Simone Inzaghi nella storia della Lazio in Champions League: adesso il faccia a faccia con Lotito per il rinnovo

20 anni dopo l’ultima volta, la Lazio accede agli ottavi di Champions League. La squadra biancoceleste, con 10 punti in classifica in un girone non semplice, si posiziona tra le prime sedici squadre di Europa: sull’impresa c’è la firma di Simone Inzaghi.

Come spiega Il Messaggero, ora bisogna pensare al futuro: Lotito e Inzaghi devo mettersi faccia a faccia per discutere del prolungamento, nonostante le voci.