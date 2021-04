Inzaghi punta tutto su Milinkovic: il serbo ora è il vero leader

Per il match di domani contro il Benevento, Inzaghi punterà tutto su Sergej Milinkovic: il serbo è sempre più leader

Il match di domani contro il Benevento sarà fondamentale per la Lazio nella corsa per un posto in Champions. Ed è per questo che Simone Inzaghi, che non sarà in panchina causa Covid, punterà tutto su Sergej Milinkovic. Ancora una volta.

LEADER – Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, visto un Leiva non al top e in dubbio e un Luis Alberto sempre alle prese con un problema alla caviglia, il serbo sarà il leader e il punto di riferimento in mediana. Il Sergente punta a essere ancora una volta decisivo, come successo contro il Verona. D’altronde è lui il centrocampista che in campionato ha portato più punti di tutti: 10. Tutto frutto dei suoi 7 gol e dei suoi 7 assist. Insomma, Milinkovic si è definitivamente preso la Lazio.