Inzaghi, l’ex tecnico della Lazio trema: l’Inter pensa ad un ex

Inzaghi, l’ex allenatore della Lazio rischia seriamente l’esonero a fine stagione con l’Inter che valuta Thiago Motta per la sostituzione

E’ tempo di bilanci in serie A e tra le big che hanno deluso c’è sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi, il quale a tal proposito rischia seriamente di essere esonerato. Il tecnico per rimanere intoccabile deve vincere la Champions, ma in caso contrario il club nerazzurro punterebbe Thiago Motta.