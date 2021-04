Inzaghi, la Lazio ricorda l’esordio del Mister in panchina VIDEO

Con un video sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha voluto ricordare l’esordio in panchina di Mister Inzaghi

Più di vent’anni passati nella Lazio, prima da giocatore e poi da allenatore: Simone Inzaghi, ormai, ha una seconda pelle, tutta biancoceleste. Oggi ricorre l’anniversario del suo esordio sulla panchina della Prima Squadra della Capitale, avvenuto 5 anni fa.

Con un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, la società ha voluto ricordare quella giornata, che ha segnato un punto di ripartenza nella sua storia. In quell’occasione, la Lazio sconfisse in trasferta per 3-0 il Palermo, grazie alla doppietta di Miro Klose e alla rete di Felipe Anderson, riscattando la brutta sconfitta per 4-1 nel Derby. Inzaghi iniziò con il botto la sua avventura da tecnico e, da quel momento, non si è fermato più, diventando l’allenatore più presente della storia della storia biancoceleste con 241 panchine.