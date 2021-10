Inzaghi sfida il passato. E quell'addio burrascoso che porta ancora gelo...

Prima volta da avversario per Inzaghi contro la Lazio: continua il gelo con il patron Lotito e il Ds Tare

Simone Inzaghi sfida il suo passato nel match di sabato all’Olimpico contro la Lazio. Per l’attuale allenatore dell’Inter sarà la prima volta da avversario contro la formazione capitolina.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il sangue del tecnico resterà per sempre biancoceleste malgrado un addio a sorpresa e un po’ burrascoso. Soprattutto con la società, visto che con il presidente Lotito e Tare continua il grande gelo. Non sarà così invece con i tifosi, pronti ad accoglierlo con uno striscione di tributo in Curva Nord.