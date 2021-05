È cominciato intorno alle 19 l’incontro tra Simone Inzaghi e il presidente Claudio Lotito per discutere del futuro. Le ultime

È cominciato intorno alle 19 l’incontro tra Simone Inzaghi e il presidente Lotito. Come rivela Sky Sport, alle ore 19.00 il tecnico è arrivato a Villa San Sebastiano per l’incontro con il patron biancoceleste per discutere del futuro.

Attorno alle 20.30, circa un’ora e mezza dopo l’inizio del summit, il tecnico è uscito con il sorriso sul volto ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni sul futuro calcistico. «Adesso andiamo a cena» ha detto l’allenatore.