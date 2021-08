Inzaghi, la scommessa Inter e l’addio alla Lazio. Ma ora è spiazzato

Simone Inzaghi ha scelto l’Inter dopo 22 anni di Lazio di cui 5 da allenatore. Ma ora il tecnico è spiazzato

Prima la notizia del rinnovo imminente, poi il dietrofront direzione Inter. Troppo allettante la proposta nerazzurra per Simone Inzaghi, che ha deciso di lasciare la Lazio dopo 22 anni di cui 5 da allenatore della prima squadra. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto per come è maturata la scelta. Il piacentino però, si aspettava qualcos’altro dai colori nerazzurri. Al netto della storia e del titolo di campioni d’Italia, il tecnico sta affrontando giorni difficili alla Pinetina. Partito Hakimi direzione Psg, ora potrebbe arrivare il turno dell’uomo più rappresentativo degli ultimi due anni in nerazzurro: Romelu Lukaku.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Inzaghi chiede chiarezza ed è spiazzato di fronte agli ultimi sviluppi, facendo presente che gli erano state fatte delle promesse in fase di trattativa.