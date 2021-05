L’Inter vorrebbe annunciare Simone Inzaghi come suo nuovo allenatore entro 48 ore ma tutto dipende da Lotito

L’annuncio ufficiale di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter potrebbe avvenire tra domani e mercoledì. Secondo Sky Sport è questa l’intenzione del club nerazzurro, che vorrebbe annunciare l’erede in panchina di Antonio Conte nelle prossime 48 ore.

Il comunicato non è stato ancora pubblicato per via degli strascichi generati dalla brusca separazione tra il tecnico piacentino, legato ai biancocelesti fino al prossimo 30 giugno, e il presidente Claudio Lotito.