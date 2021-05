Inzaghi, conto alla rovescia: tra pochi giorni il futuro. La situazione

Simone Inzaghi e il futuro: tra pochi giorni in casa Lazio si discuterà del possibile prolungamento del tecnico

In casa Lazio tiene banco il futuro di Simone Inzaghi. Manca una sola giornata di campionato e poi si parlerà della panchina per capire se il tecnico rinnoverà o meno con la Lazio. Come rivela il Corriere dello Sport, il prolungamento non è poi tanto sicuro: continuano a circolare con insistenza i nomi di Gattuso e di Mihajlovic.

Inzaghi infatti ha riportato entusiasmo vincendo tre trofei e portando la squadra in Europa ma al momento non sembra così sicuro di continuare con la Lazio e d’altro canto la società sta facendo le stesse riflessioni.