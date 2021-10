Inzaghi: «Non chiederei ai miei di metter fuori il pallone»

Nel post partita Inzaghi ha detto la sua su quanto accaduto sul gol di Felipe Anderson. Queste le sue parole

Nel post partita Inzaghi ha detto la sua su quanto accaduto sul gol di Felipe Anderson. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

«Guardiamo avanti, non ci voleva la battuta d’arresto: ci prendiamo la prestazione. Il secondo gol? L’arbitro non può vedere quello che stava accadendo, la palla si poteva buttare fuori ma non mi soffermerei a parlare di questo quanto del fatto che avremmo dovuto portare a casa il risultato prima. Se chiederei ai miei di buttare fuori il pallone? No, abbiamo finito l’azione e Lautaro non si è accorto che Dimarco era per terra, la sfortuna ha voluto che abbiamo preso gol nella zona di campo in cui non avevamo il giocatore».