Inzaghi: «So da dove arrivano le critiche nei miei confronti». Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter dopo il Benfica

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter ed ex tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione alle semifinali di Champions.

SENSAZIONI – C’è grande felicità perchè è una serata importante per tutta l’Inter. Grandissima partita, abbiamo meritato nel doppio confronto contro una squadra di grandissima qualità che in 8 mesi aveva perso due volte. Bravi i ragazzi che hanno fatto due partite clamorose, ora ce la giochiamo alla grande. Sappiamo che Champions abbiamo dovuto fare, abbiamo giocato un girone difficilissimo contro Bayern e Barcellona ma siamo stati uniti tutti insieme.

CRITICHE – Non è un problema essere criticato. So chi mi critica, chi parla bene e chi parla male, a volte ci sta ma sono concentrato sulla squadra e sul mio lavoro per far vivere alla nostra gente serate così