Inzaghi, il derby vale il futuro. La situazione con Lotito e la Lazio

Simone Inzaghi si gioca il futuro anche nel derby. Ecco qual è la situazione tra il presidente, il tecnico e la Lazio

Il derby può decidere le sorti di Simone Inzaghi. Il tecnico, che in carriera ne ha vissuto 11 da allenatore (con 4 vittorie, 4 sconfitte e 3 pareggi), potrebbe ancora una volta affidare la sua carriera alla stracittadina.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, la presa di tempo da parte dell’allenatore e di Lotito per il rinnovo fanno pensare che entrambe le parti si stiano guardando intorno. La sfida con la Roma, però, potrebbe essere decisiva: una vittoria – anche nel caso in cui non valga la Champions – potrebbe sbloccare la situazione e indurre le parti a firmare.