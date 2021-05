Inzaghi non perde tempo: la prima telefonata è per de Vrij

Simone Inzaghi sta pian piano entrando nel mondo Inter: non è da escludere che sia già stata fatta un’importante chiamata

Una call tira l’altra. Esattamente così è cominciata l’avventura nerazzurra di Simone Inzaghi. In videochiamata è andata in scena la prima riunione operativa con Marotta e Ausilio. Sempre a distanza, poi, ha apposto la firma sul contratto.

Il Corriere dello Sport riporta che l’allenatore piacentino ha anche intenzione di allargare il fronte dei contatti con l’universo nerazzurro. In queste ore, infatti, scatteranno anche le prime telefonate con i giocatori. Anzi, non è da escludere che almeno una sia già partita: quella con Stefan de Vrij. Del resto, il rapporto con il difensore esiste già, visto che sono stati insieme per due stagioni alla Lazio. L’olandese era il fulcro della sua retroguardia e l’idea di Inzaghi è che continui ad esserlo anche nella sua Inter.