Inzaghi: «Con l'Atalanta servirà la partita perfetta. Con la Lazio abbiamo...»

Inzaghi, il tecnico della Salernitana parla della gara di domani contro l’Atalanta e cita a riguardo la partita con la Lazio

In conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Atalanta, Inzaghi parla della sfida con i bergamaschi e cita a riguardo il match con la Lazio

PAROLE – Anzitutto torno in uno contesto speciale, che mi ha sempre accolto bene. Quanto alla Salernitana, siamo consapevoli che occorrerà la partita perfetta. Ho 25 giocatori a disposizione e, come sempre accaduto da quando sono subentrato, giocherà chi ha voglia di lottare, di sudare la maglia e di avere a cuore questa società. La partita con la Lazio conferma che ci sono qualità e potenzialità, dalle parole del presidente mi aspetto si possa trarre forza per avere una grande reazione. C’è tempo per scalare posizioni in classifica, nelle prossime 48 ore faremo altri due allenamenti e poi prenderò le decisioni del caso. L’approccio avrà il suo peso, se lo sbagli ti mettono in difficoltà. L’Atalanta è fortissima ma abbiamo poco da perdere: è un vantaggio poter sfidare una rosa così forte