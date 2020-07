Lazio, Inzaghi: «C’è rammarico per quanto fatto prima della sosta. Testa alla Champions»

Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Lecce-Lazio.

Una sconfitta amara quella che Simone Inzaghi ha dovuto commentare al termine degli oltre 100 minuti di gioco disputati al Via del Mare. La Lazio, passata in vantaggio con Caicedo grazie ad una papera di Gabriel, ha subito la rimonta degli uomini di Liverani, rimanendo anche in 10 per l’espulsione di Patric nel recupero. Questo il pensiero dell’allenatore piacentino:

«Il nostro sogno non deve fermarsi, bisogna qualificarsi aritmeticamente in Champions League. Vogliamo raggiungere al più presto quel che ancora ci manca, ma pensiamo solo al nostro primo obiettivo. Adesso guardiamo avanti, ci mancano ancora punti per raggiungere la qualificazione in Champions. È ovvio che ci sia rammarico per quanto stavamo facendo prima della sosta. Alcuni assenti ci sarebbero stati di grande aiuto. La prestazione questa sera c’è stata nonostante i giocatori fossero al 50%. Nelle ultime gare gli episodi non hanno girato bene”»