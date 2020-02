Inzaghi: «Inizia un altro campionato? No, vedremo a 5-6 giornate dalla fine…» VIDEO

Inzaghi, ancora un estratto dalla conferenza di ieri del mister biancoceleste dopo la vittoria della Lazio sul Parma

«Un altro campionato no, dobbiamo dr seguito a queste ottime prestazioni. A quattro, cinque giornate della fine ne parleremo. Guardo più le prestazioni, mercoledì nonostante il pareggio avevo ottime sensazioni. Stasera temevo molto questa partita perché giocavamo contro una squadra forte. La più grande soddisfazione per me è che in mancanza di alcuni titolari nella squadra non ne risente. Patric, Luiz Felipe e Acerbi hanno fatto benissimo. Radu quest’anno non ha sbagliato una partita, Vavro si sta allenando benissimo».