Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Roma-Inter: le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Roma-Inter: le sue dichiarazioni

QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

BEL CALCIO – «Penso che sono tanti anni che le mie squadre giocano in un determinato modo. Anche con la Lazio divertivamo e giocavamo bene, stavamo facendo bene prima del Covid, non erano risultati casuali e scontati. Ora ho avuto la fortuna di venire in questa grandissima squadra, abbiamo perso giocatori forti ma non ci siamo abbattuti. Adesso stiamo crescendo di partita in partita ma ero sereno anche quando eravamo a dieci punti. Tre rigori sono stati fatali e non ci siamo persi d’animo, stiamo crescendo e non abbiamo fatto ancora nulla».