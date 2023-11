Inzaghi a DAZN: «Sapevo che avremmo fatto una grande partita, Candreva? Da Nazionale» Le parole del tecnico dei campani

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Filippo Inzaghi, ha parlato nel post gara di Salernitana Lazio:

VITTORIA PESANTE «Ci speravo. Chiaro che la vittoria mancante pesava, ma l’avevo detto. Sapevo che avremmo fatto una grande partita. Abbiamo fatto la partita perfetta. La squadra ha meritato la vittoria. Questi 3 punti saranno una bella iniezione di fiducia per tutti.Quando cambi allenatore le cose non vanno, abbiamo dovuto lavorare sulla testa. Sapevo che una vittoria contro una grande squadra ci avrebbe dato morale. Oggi avrebbero meritato tutti di scendere in campo. Dobbiamo ancora migliorare nel gioco. La classifica pesava, ma questa partita ci fa capire come possiamo giocarcela con tutti. Noi dobbiamo costruire un’identità. Si è visto attaccamento alla maglia, ma possiamo fare meglio. Quando ci saremo tutti ci sarà l’imbarazzo della scelta. Questa partita ci deve dare la forza per capire che possiamo fare grandi cose. E’ lo specchio del lavoro di questa settimana.»

CANDREVA- «Candreva? Lo sprono perchè vorrei vederlo sempre cosi. Prima della partita pensavo che facesse una grande gara. Un Candreva cosi è da Nazionale. Lui è il nostro capitano, e se sta bene gioca sempre.»

GOL- «Faccio i complimenti a tutti, perché non era semplice la situazione in cui eravamo. I calci piazzati? Devo dire che quello è merito loro, se li inventano da soli. Sul secondo gol non ho capito cosa stessero facendo, poi Candreva ha fatto un grande gol. Dalla panchina avevo detto di darla a Bradaric, menomale che non mi hanno ascoltato»