Intrecci Hellas Verona-Lazio: Tare non molla Kumbulla, conteso Bonaventura

La Lazio non si è ancora rassegnata a perdere Marash Kumbulla, mentre Raiola offre Bonaventura a Verona e biancocelesti…

Intrecci di mercato tra Lazio ed Hellas Verona. Giacomo “Jack” Bonaventura, terminata l’avventura al Milan, è stato offerto da Mino Raiola alla Lazio e agli scaligeri. I biancocelesti gradiscono il profilo dell’ex Atalanta ma nutrono dubbi su ingaggio e condizioni fisiche. La Lazio garantirebbe al centrocampista di giocare la Champions, il Verona la titolarità a centrocampo che nella Capitale non sarebbe chiaramente assicurata. Ma la dirigenza capitolina continua a tentare l’assalto a Marash Kumbulla, difensore centrale dell’Hellas ad un passo dall’Inter di Conte. Nonostante Inzaghi preferisca tenerlo, il ds Igli Tare starebbe provando ad inserire nella trattativa il cartellino di Cristiano Lombardi, in uscita dalla Salernitana. Il calciatore piace a Juric, è una delle ultime carte giocate dalla Lazio per il difensore oggetto dei desideri di Inzaghi.