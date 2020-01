L’ex Roma Losi: «La Lazio merita il posto che ha, competitiva la massimo»

Giacomo Losi, ex difensore storico della Roma, ha fatto i complimenti alla Lazio e detto la sua sul tarsferimento di Florenzi

Giacomo Losi, meglio conosciuto dalla parte giallorossa della Capitale come «Core de Roma», ha vestito la maglia dei «cugini» praticamente per l’intera carriera, ma non può non fare i complimenti alla Lazio. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore a SoccerMagazine.it: «Penso che sia una buona squadra, che merita il posto che occupa. Sta dimostrando di essere una squadra competitiva al massimo e si sta comportando molto bene».



Inevitabile anche un commento sul trasferimento di Florenzi, giocatore che – secondo l’immaginario collettivo – avrebbe dovuto ereditare il ruolo, tanto caro tra i tifosi romanisti, di «bandiera»: «Mi è dispiaciuto molto perché Florenzi è un giocatore molto valido e faceva comodo alla Roma. Purtroppo ha fatto questa scelta, non so perché…Però io non l’avrei mai fatta perché io mi sono attaccato solo alla Roma».