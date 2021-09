Inter Lazio Women 1-0: decide Marinelli! biancocelesti ancora sconfitte

Allo stadio Breda, il match tra Inter Women e Lazio Women: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca della partita

Allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni, Inter Women e Lazio Women si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A femminile 2021/22

Ancora una sconfitta per le ragazze di Carolina Morace. La squadra di Rita Guarino per la prima volta nella sua storia nella massima serie ottiene due vittorie su due dall’esordio in campionato. Decisiva la rete al 37′ del primo tempo Gloria Marinelli. Inter poi ha avuto anche tante opportunità per raddoppiare molte vanificate dall’ottima prestazione del portiere Ohrstrom, la migliore tra le biancocelestre, e un rigore stampato sulla traversa da Simonetti. Poca Lazio che dovrà riordinare le idee in vista della sfida all’altra milanese del campionato, il Milan di Ganz, subentrato proprio al posto della Morace alla guida delle rossonere.

Sintesi Inter Lazio Women 1-0

1′ Inizia la partita

9′ Gara abbastanza bloccata in questi minuti iniziali, con le squadre che faticano a prendere il sopravvento.

17′ Bella occasione per l’Inter con una punizione pericolosa di Bonetti, Ohrstrom respinge.

29′ Altra grande chance per l’Inter con Pandini, che da due passi non riesce a ribattere in rete. Blocca tutto Ohrstrom che salva la Lazio!

32′ Ancora Inter, questa volta il pallone dell’1-0 capita sui piedi di Landström, ancora una volta Ohrstrom protagonista.

37′ GOL DELL’INTER – Azione bellissima delle nerazzurre avviata e conclusa dal colpo di testa vincente di Marinelli. Inter in vantaggio!

FINISCE IL PRIMO TEMPO – Inter meritatamente in vantaggio contro la Lazio alla fine della prima metà di gioco.

45′ Inizia la ripresa

47′ Calcio di rigore per l’Inter, grande azione di Pandini, fallo di mano di Thomsen e rigore.

48′ RIGORE SBAGLIATO – Traversa di Simonetti! L’Inter manca il colpo del 2-0 col rigore fallito.

54′ Ancora Pandini pericolosa! Parte dalla destra e si accentra dopo aver percorso mezzo campo palla al piede. La conclusione dentro l’area è però debole e larga. Ma l’Inter spinge.

59′ Occasione per la Lazio, che va vicina alla rete con Castiello che prova dalla distanza. Palla non troppo alta.

70′ Ancora pericolosa Marinelli con un colpo di testa, Ohrstrom tiene a galla la Lazio

74′ Seconda occasione per la Lazio, Martin prova a sfruttare una mischia in area, allontana la difesa

82′ Gran tiro da fuori al volo di Karchouni, Ohrstrom non si fa sorprendere

93′ FINISCE LA PARTITA

Migliore in campo: Ohrstrom

Inter Women Lazio Women 0-0: risultato e tabellino

INTER (4-3-3): Durante; Merlo, Sonstevold, Alborghetti, Landstrom; Csiszar, Simonetti, Portales Nieto; Bonetti, Marianelli, Pandini.

A disp.: Gilardi, Karchouni, Santi, Brustia, Fracaros, Regazzoli, Pavan, Passeri, Vergani.

All.: Rita Guarino

LAZIO WOMEN (4-3-3): Ohrstrom; Heroum, Foerdos, Thomsen, Gambarotta; Cuschieri, Mastrantonio, Castiello; Pittaccio, Martin, Andersen.

A disp.: Guidi, Natalucci, Pezzotti, Glaser, Mattei, Berarducci, Falloni, Labate, Visentin.

All.: Carolina Morace