Inter-Roma, niente fischietti anti-Lukaku? Spiegato il motivo 

Ora è ufficiale, non saranno ammessi i 30mila fischietti anti Lukaku in Inter-Roma, spiegato il motivo della decisione

La notizia era nell’aria, ma adesso sembra arrivata l’ufficialità, domani in occasione di Inter-Roma saranno vietati i circa 30.000 fischietti comperati dai tifosi nerazzurri per contestare il ritorno dell’ex Romelu Lukaku.

Come riportato da TMW però, non si tratterebbe di una decisione unilaterale voluta esclusivamente dal club giallorosso. Si tratterebbe infatti di una valutazione del Gos (Gruppo operativo sicurezza). Per di più il risultato sonoro dei fischi appunto, avrebbe potuto far incorrere l’Inter di una sanzione.