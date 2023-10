Inter-Roma, altro che divieti: distribuiti i fischietti anti-Lukaku. Ecco come

I tifosi dell’Inter sfidano il divieto e distribuiscono i fischietti anti Romelu Lukaku prima del big match con la Roma

Divieti ai fischietti o applicazioni per riprodurre gli effetti sonori? Tuttaltro. Un paio di ore separano Inter e Roma al big match di San Siro e i tifosi nerazzurri si preparano ad “accogliere” l’ex attaccante meneghino ora tra le file dei giallorossi.

Come riportato da TMW infatti, la Curva Nord sta in questi istanti distribuendo proprio i tanto discussi fischietti (il cui uso sarebbe in realtà proibito) all’entrata dell’impianto sportivo. Da capire se gli apparecchi riusciranno ad entrare dentro lo Stadio.