Inter, le parole del direttore sportivo dei neroazzurri sulla corsa scudetto in cui inserisce anche i biancocelesti

La Lazio non molla e continua a vincere per rimanere attaccata al treno delle prime in classifica Juventus e Inter. Proprio il ds dei neroazzurri Marotta ha parlato dei biancocelesti ai microfoni di Sky Sport.

«Lazio pretendente per lo Scudetto? Va considerata, sta facendo benissimo».