Marotta ha chiarito la posizione di Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna: le sue parole

Marotta, nel corso del convegno ‘Il Foglio a San Siro‘, ha parlato parlato dello scivolone dell’Inter contro il Bologna e della posizione di Simone Inzaghi, sulla panchina nerazzurra.

«Non sempre vince chi spende di più. Da noi sono andati via l’allenatore dello scudetto, due giocatori come Lukaku e Hakimi che hanno chiesto di cambiare maglia, più Eriksen al quale è successo quel problema al cuore. Tutto questo grazie alla solidità del club e della proprietà, ottenuta anche grazie alle partenze. Abbiamo allestito una squadra competitiva, inculcando una mentalità vincente e prendendo un allenatore giovane e vincente come inzaghi che sta rispondendo in pieno a quello che gli abbiamo chiesto. Qua siamo qua a lottare per lo scudetto, dopo aver vinto la supercoppa, con una finale di Coppa Italia da giocare. Speriamo ci sia una ciliegina o entrambe, ma siamo contenti della stagione e si deve alla solidità del club.

Inzaghi resterà comunque vada. Siamo molto contenti di lui e ha margini di crescita importanti. Quando avrà l’età di Ancelotti, Conte e Allegri sarà uno dei migliori in circolazione».