Inter, dalla Spagna: Lukaku e Lautaro via? Assalto a Immobile

Dalla Spagna rilanciano: Inzaghi punterebbe a portare con sé Immobile all’Inter in caso d’addio di uno tra Lautaro Martinez e Lukaku

Nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di domani, Simone Inzaghi verrà ufficializzato dall’Inter dopo il divorzio da Antonio Conte. Prossimamente il nuovo allenatore visiterà anche Appiano Gentile e inizierà a pianificare il mercato insieme a Marotta e Ausilio.

L’Inter sarà presumibilmente costretta a sacrificare un big e, oltre ad Hakimi, nella lista figura anche Lautaro Martinez nel caso in cui arrivasse una super offerta per l’argentino. Anche Lukaku – dichiarato comunque incedibile dalla dirigenza – sarebbe nel mirino delle big europee, tra le quali spicca il Chelsea. In caso di partenza dolorosa di uno dei due attaccanti, secondo il portale Fichajes.net l’Inter si fionderebbe su Ciro Immobile per rifondare il reparto offensivo. Inzaghi avrebbe indicato nel bomber della Nazionale il candidato numero uno per supplire ad un’eventuale partenza di Lautaro o Lukaku, con Immobile che alla Lazio con il tecnico piacentino in panchina ha vissuto i migliori anni della sua carriera conquistando anche la Scarpa d’Oro.