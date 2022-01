Inter Lazio, il VAR annulla il vantaggio di Lautaro: si resta sullo zero a zero

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Inter era passata in vantaggio contro la Lazio con una rete di Lautaro Martinez: scampato pericolo per i biancocelesti

Grosso pericoloso corso dalla Lazio. L’Inter, al minuto 17 del primo tempo, era infatti passata in vantaggio con una rete di Lautaro Martinez, scappato sul filo del fuorigioco su invito di Perisic.

Inizialmente Pairetto aveva assegnato la rete ma il VAR è intervenuto provvidenzialmente annullando la rete per un fuorigioco dello stessi attaccante argentino. Si resta così sullo zero a zero.