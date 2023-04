Inter Lazio, tanti ex nella sfida di San Siro

La sfida di San Siro sarà un modo per tanti ex di rivedere le proprie squadre precedenti

Non è una partita normale quella che domenica andrà in scena a San Siro, ma anche un modo per alcuni giocatori di Inter e Lazio, di rivivere ricordi di anni passati.

Sono tantissimi gli ex della sfida, tra i biancocelesti troviamo Matias Vecino, che ha passato anni importanti nell’Inter con Spalletti e Conte. In casa nerazzurra, ovviamente oltre a Simone Inzaghi, storico condottiero biancoceleste, troviamo il trio composto da De Vrij, Correa e Acerbi, uomini legati all’ambiente biancoceleste per tanti tanti anni.