Buone notizie per Simone Inzaghi in vista della sfida di domenica tra Inter e Lazio: recuperati Barella e Calhanoglu

Come riferito da Sport Mediaset infatti, Calhanoglu e Barella, acciaccati nel match di Coppa Italia contro la Juve, erano presenti in gruppo e saranno regolarmente disponibili per la gara.